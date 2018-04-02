СМИ: в Румынии задержали семерых американских военнослужащих

КИШИНЕВ, 2 апр — РИА Новости. Полиция Румынии задержала группу американских военнослужащих с базы Девеселу, которые устроили драку возле ночного клуба в городе Крайова, сообщил в понедельник телеканал Digi24.

"Семеро американских военных с базы в Девеселу попали в полицию Крайовы после того, как были вовлечены в уличный конфликт. В ночном клубе солдаты выпили много алкоголя, а затем ушли, не оплатив счет. На улице их догнали охранники заведения, завязалась драка. Понадобилось вмешательство сотрудников заведения и органов правопорядка, чтобы их успокоить", — говорится в сообщении.

Американские военные вели себя агрессивно и с сотрудниками полиции, которые пытались уладить конфликт. Военнослужащие были задержаны и сопровождены в отделение полиции для дачи показаний. Пять участников драки получили штраф за нарушение общественного порядка, трое из них — офицеры, уточняет телеканал.

Представители ВМС США сообщили, что произошедшее стало поводом для внутреннего расследования, отмечает канал.