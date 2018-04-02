Шульгин рассказал, почему РФ не примет расследования "дела Скрипаля" в ОЗХО

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Москва не примет никаких результатов расследования по "делу Скрипаля", если в нем не будут участвовать российские эксперты, заявил постпред ООН при ОЗХО Александр Шульгин.

"Никакие результаты мы не примем этого расследования, если в нем не будут участвовать российские эксперты", — сказал Шульгин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Он напомнил, что мандат экспертов ОЗХО "состоит только в том, чтобы проверить химический состав вещества, примененного в Солсбери".

"Но без указания на страну принадлежности, без возложения какой-то ответственности. Это не их мандат", — констатировал постпред РФ.

Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.