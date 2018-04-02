Эксперты ОЗХО уже исследуют полученные из Лондона пробы по "делу Скрипаля"

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Эксперты ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) уже исследуют в двух лабораториях полученные из Лондона пробы по так называемому "делу Скрипаля", результаты будут известны в конце нынешней — начале следующей недели, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Наших специалистов в составе группы ОЗХО, находившейся в Англии, не было и нет… Группа экспертов организации уже вернулась в Гаагу, они привезли пробы, взятые в Англии, эти пробы разделены на некоторые части и сейчас анализируются в двух сертифицированных лабораториях ОЗХО. Результаты будут известны в конце этой или начале следующей недели", — сказал Шульгин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Мы обращались к техсекретариату ОЗХО с вопросом, готовы ли они будут поделиться информацией о работе, которую проводили эксперты в Англии. Техсекретариат ответил, что это возможно только с предварительного согласия англичан. Учитывая их позицию отказа от какого-либо сотрудничества с нами, на это рассчитывать не приходится", — отметил Шульгин.

По его словам, российские юристы "проанализировали такую позицию техсекретариата и сочли ее несостоятельной". "Мы обратились в техсекретариат с запросом. Ждем ответа", — заявил Шульгин.

Инцидент в английском Солсбери с живущем в Британии шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью, имеющей гражданство РФ, случившийся 4 марта, вызвал масштабный дипломатический скандал и массовую высылку российских дипломатов из ряда стран.

Власти Великобритании, не предоставляя убедительных доказательств и отказываясь дать Москве доступ к расследованию, утверждают, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Власти РФ все обвинения категорически опровергают и заявляют о готовности сотрудничать по расследованию.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обвинение РФ в причастности к отравлению Скрипалей — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. При этом Путин подчеркивал, что у России нет химического оружия, и это подтверждено международными наблюдателями.