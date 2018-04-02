В мэрии Бишкека прокомментировали забастовку водителей маршруток

БИШКЕК, 2 апр – РИА Новости. В разговоре с корреспондентом Sputnik Кыргызстан заместитель начальника Управления городского транспорта мэрии Бишкека Нурлан Атыканов не смог пообещать, что 3 апреля водители маршрутных микроавтобусов выйдут на работу.

Сегодня водители маршруток устроили забастовку, требуя повысить тарифы на проезд и отменить обязательное страхование пассажиров. В результате в киргизской столице случился настоящий транспортный коллапс. Горожане толпятся на остановках, а троллейбусы и автобусы ездят переполненными.

В беседе с журналистами Атыканов пообещал, что в течение нескольких часов маршруточники выйдут на линии, однако к вечеру ситуация в городе изменилась мало. Замначальника управления сообщил агентству Sputnik, что лишь немногие водители микроавтобусов согласились возобновить работу, и затруднился сказать, выйдут ли они на линии во вторник.

"Я не могу сейчас ничего комментировать по этому поводу. Идут переговоры. Надеемся, что все маршруточники завтра выйдут на линии", — пояснил чиновник.

Ранее, как сообщали СМИ, Атыканов пообещал, что в ближайший месяц автоинспекторы не будут штрафовать водителей маршруток за отсутствие документа об оплате страховки. Чиновник якобы заверил, что ГУОБДД "тоже пойдет навстречу — 3-4 недели даст, чтобы застраховаться".

Однако в разговоре с корреспондентом Sputnik Атыканов сказал, что не знает, откуда в Сети появилась информация о месячной отсрочке.

"Мы договорились с милицией, что сотрудники не будут штрафовать водителей несколько дней. Насчет месяца я не знаю… Кто вам такое сказал?" — удивился замначальника управления.

Он добавил, что переговоры с водителями маршруток продолжаются.

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