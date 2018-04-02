Еврочиновники проверят, как Молдавия тратит деньги ЕС

КИШИНЕВ, 2 апр – РИА Новости. Делегация из представителей Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прибывает в Молдавию на этой неделе с проверкой, сообщает Sputnik Молдова. Еврочиновники хотят удостовериться, как в республике расходуются выделенные ЕС средства.

Визит европарламентариев из Комиссий по иностранным делам и бюджету запланирован на 3-6 апреля. Как сообщили в пресс-службе молдавского парламента, они намерены оценить уровень внедрения положений Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и проконтролировать эффективность использования финансовой помощи, предоставленной ЕС. Со стороны Комиссии по иностранным делам делегацию Европейского парламента из 13 человек возглавит Лайма Люция Андрикиене, а со стороны Комиссии по бюджету — Зигфрид Мурешан.

Содокладчики ПАСЕ прибывают с визитом в Молдавии уже сегодня. Цель визита еврочиновников Эгидиюса Варейкиса и Мэривенна Блондина — проверить выполнение обязательств и обязанностей Республики Молдова перед Советом Европы. Также они намерены ознакомиться с политическими событиями в республике, с процессом подготовки к парламентским выборам и законодательными изменениями, касающимися демократии, правового государства и прав человека. Европейские чиновники проведут встречи с председателем парламента Молдавии Андрианом Канду, председателями парламентских комиссий и фракций. Программа визита включает также встречи с представителями правительства, администрации президента, Национального антикоррупционного центра, Центризбиркома, Нацбанка, КСТР, Генпрокуратуры, Конституционного суда, гражданского общества и внепарламентских партий.

В четверг, 5 апреля, в парламенте Республики Молдова состоится заседание комитета по ассоциации с ЕС. Молдавские депутаты и европейские парламентарии обменяются мнениями об отношениях республики с ЕС и об успехах Кишинева на пути внедрения положений Соглашения об ассоциации и реформ в различных областях. По итогам этой встречи планируется принять декларацию с рекомендациями для молдавских властей и европейских структур. Европейский парламент на заседании представят евродепутаты Анди Кристя, Майкл Бони и Норика Николай.

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