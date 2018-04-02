У арестованного Украиной экипажа крымского судна "Норд" отобрали паспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. У экипажа рыболовецкого судна "Норд", арестованного на Украине, отобрали российские паспорта. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.
Документы изъяли после того, как судно доставили в Бердянск. Теперь пограничники пытаются идентифицировать членов экипажа как граждан Украины.
По словам Шевелевой, у моряков уже возникли проблемы со здоровьем.
"Несмотря на то, что они всегда говорят, что все хорошо и прекрасно, в выходные "скорая" приезжала, давление поднималось, и боли поясничные были. Все на нервной почве. Будем надеяться, что сегодняшний вечер пройдет без эксцессов", — добавила она.
Арест российского судна
Рыболовецкое судно "Норд" под флагом России задержали в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта. На борту находились десять членов экипажа. Все они имели при себе российские паспорта, выданные в Керчи.
Судно с командой отконвоировали в порт Бердянска. По словам судовладельца, "Норд" присоединили к береговому электроснабжению, но подключение отказываются оформлять документально, грозя ежедневным отключением.
На членов экипажа составили административные протоколы, им запрещено покидать борт. На "Норд" наложили арест.
Капитану судна предъявили подозрение в "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним также не пускают российского консула.
Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.