У арестованного Украиной экипажа крымского судна "Норд" отобрали паспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. У экипажа рыболовецкого судна "Норд", арестованного на Украине, отобрали российские паспорта. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Документы изъяли после того, как судно доставили в Бердянск. Теперь пограничники пытаются идентифицировать членов экипажа как граждан Украины.

По словам Шевелевой, у моряков уже возникли проблемы со здоровьем.

"Несмотря на то, что они всегда говорят, что все хорошо и прекрасно, в выходные "скорая" приезжала, давление поднималось, и боли поясничные были. Все на нервной почве. Будем надеяться, что сегодняшний вечер пройдет без эксцессов", — добавила она.

Арест российского судна

Рыболовецкое судно "Норд" под флагом России задержали в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта. На борту находились десять членов экипажа. Все они имели при себе российские паспорта, выданные в Керчи.

Судно с командой отконвоировали в порт Бердянска. По словам судовладельца, "Норд" присоединили к береговому электроснабжению, но подключение отказываются оформлять документально, грозя ежедневным отключением.

На членов экипажа составили административные протоколы, им запрещено покидать борт. На "Норд" наложили арест.

Капитану судна предъявили подозрение в "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним также не пускают российского консула.

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.