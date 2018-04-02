Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Литву

ВИЛЬНЮС, 2 апр — РИА Новости. Три российских дипломата, которые по решению властей Литвы были объявлены нежелательными, покинули страну, сообщили РИА Новости в понедельник в посольстве России.

Ранее МИД Литвы объявило персонами нон грата трех российских дипломатов, которые в течение недели должны были покинуть балтийскую республику.

"Три сотрудника посольства покинули Литву в установленные сроки", — подтвердили РИА Новости в посольстве.

Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

МИД России, после решения литовских властей также заявило о высылке трех сотрудников литовского дипломатического ведомства в РФ. По данным МИД Литвы, в посольстве РФ в Литве работают 33 сотрудника, а в Генконсульстве в Клайпеде — семь дипломатов. В посольстве Литвы в Москве работают 15 сотрудников, в Генконсульстве Литвы в Санкт-Петербурге пятеро, в Калининграде — девять, в консульстве в Советске — два дипломата. По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, "ответ России не является равноценным".

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.