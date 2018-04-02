В ОДКБ подготовили соглашение о сотрудничестве против нелегальной миграции

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Страны Организации договора коллективной безопасности подготовили соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией, принятие ее в этом году очень вероятно, заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
По его словам, с 2006 года в рамках операции "Нелегал" стран ОДКБ было задержано свыше 3 тысяч лиц, находящихся в международном розыске.
"Сейчас мы подготовили в соответствии с решением и указанием глав государств соглашение о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в сфере противодействия незаконной миграции. Вероятность его согласования и принятия очень большая", — продолжил Семериков.
Он обратился с просьбой к депутатам не затягивать с ратификацией будущего соглашения.