Андрей Данилко признался, что выступает в России на закрытых мероприятиях

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, признался, что выступает в России, но только на закрытых мероприятиях.
Артист отметил, что понимает позицию каждого украинского деятеля искусства. По его словам, это обычные люди, которые пытаются заработать своим трудом. "Это такие же обычные люди, которые пытаются зарабатывать деньги. Это дело каждого, я уважаю позицию любого человека. Я прекрасно понимаю, почему они там выступают: у всех коллективы, артист — это работодатель", — сказал Данилко.
По данным телеканала, тех, кто срывает концерты, он "назвал проплаченными", заявив, что "это лишь банальная попытка пропиариться".
Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в Верховной раде зарегистрирован законопроект о введении целевого гастрольного сбора в поддержку вооруженных сил Украины с украинских исполнителей, которые гастролируют в России.