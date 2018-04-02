В Польше с начала года 18 раз незаконно демонтировали советские памятники

ВАРШАВА, 2 апр — РИА Новости. Двадцать фактов незаконных действия в отношении памятников советским солдатам и воинских захоронений зафиксировано в Польше с начала года, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев.

"Всего с начала года зафиксировано 20 фактов незаконных действий в отношении памятников и мест захоронений", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что о последнем таком факте стало известно в нынешний понедельник — в Городе Глинно Великопольского воеводства повреждены три надгробные плиты на могилах красноармейцев, а еще три плиты сдвинуты.

Всего же с начала года стало известно о 18 фактах незаконного демонтажа мемориалов и двух фактах вандализма — в отношении памятника и в отношении воинского захоронения.

Руководитель представительства не исключает, что на самом деле польские власти снесли значительно больше памятников, так как часто подобные действия не афишируются. Он рассказал, что в ближайшее время будет проведена инспекция, в ходе которой сотрудники представительства Минобороны посетят памятники и выяснят, каков масштаб их сноса в Польше.

Всего на территории Польши находится 657 воинских захоронений и 581 памятное место.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии.

Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".