В Польше с начала года 18 раз незаконно демонтировали советские памятники

ВАРШАВА, 2 апр — РИА Новости. Двадцать фактов незаконных действия в отношении памятников советским солдатам и воинских захоронений зафиксировано в Польше с начала года, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев.
Всего же с начала года стало известно о 18 фактах незаконного демонтажа мемориалов и двух фактах вандализма — в отношении памятника и в отношении воинского захоронения.
Руководитель представительства не исключает, что на самом деле польские власти снесли значительно больше памятников, так как часто подобные действия не афишируются. Он рассказал, что в ближайшее время будет проведена инспекция, в ходе которой сотрудники представительства Минобороны посетят памятники и выяснят, каков масштаб их сноса в Польше.
Всего на территории Польши находится 657 воинских захоронений и 581 памятное место.
Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".