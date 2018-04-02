"Деградация и обветшание". Экс-глава МИД Украины оценил ситуацию в стране

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Современная Украина находится в состоянии деградации, заявил бывший министр иностранных дел и лидер партии "Социалисты" Леонид Кожара. Видео его выступления на конференции "Рынок земли: за и против" опубликовано на YouTube.
Согласно оценкам американских экспертов, ВВП Украины до распада СССР составлял около 900 миллиардов долларов в пересчете на нынешний курс валюты, отметил Кожара. ВВП страны за 2017 год оказался на уровне 93 миллиардов. Таким образом экономический показатель уменьшился в десять раз, подчеркнул бывший дипломат.
"Украина стала беднее, а это означает, что мы были свидетелями деградации государства все 26 лет, скоро 27 лет, его независимости", — заявил Кожара.
"Это означает, что с самого начала концепция нынешней власти принципиально неверна. Наше руководство заводит нас в глухую стену, об которую мы будем биться, пока не разобьем все головы", — считает экс-глава украинского МИД.
По мнению Кожары, в сегодняшней Украине "мы видим деградацию, обветшание и разрушение".