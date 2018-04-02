ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Подсудимая по делу об утечке секретной информации АНБ Риалити Уиннер вызывает в суд представителей разведки и Пентагона, а также ряда штатов и технологических компаний для дачи показаний, которые могут помочь защите, говорится в ходатайстве адвокатов подсудимой.

Уиннер просит вызвать в суд в качестве свидетелей Центральное разведывательное управление, Агентство национальной безопасности, Пентагон, Совет национальной безопасности при Белом доме и аппарат Белого дома, а также офис директора национальной разведки, который, в частности, координирует ЦРУ и АНБ. Кроме того, в списке есть власти 21 штата, которые, по заявлению министерства внутренней безопасности США, подверглись в ходе подготовке к выборам атакам хакеров из России. Также в списке 10 технологических компаний, которые, по мнению защиты, могут предоставить информацию в пользу подсудимой.

Уиннер, бывшему специалисту Агентства национальной безопасности, в 2017 году было предъявлено обвинение в том, что она скачала и незаконно передала прессе секретную информацию. Уиннер была названа источником статьи в издании Intercept, где утверждалось, что "русские хакеры" атаковали поставщика программного обеспечения для голосования в США. Россия отрицает какое-либо вмешательство в выборы в США. Обоснование вызовов в суд в открытой части ходатайства не названо.

Уиннер была арестована в сентябре 2017 года, ее ходатайства об освобождении под залог были отклонены.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".