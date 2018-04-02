ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Подсудимая по делу об утечке секретной информации АНБ Риалити Уиннер вызывает в суд представителей разведки и Пентагона, а также ряда штатов и технологических компаний для дачи показаний, которые могут помочь защите, говорится в ходатайстве адвокатов подсудимой.
Уиннер, бывшему специалисту Агентства национальной безопасности, в 2017 году было предъявлено обвинение в том, что она скачала и незаконно передала прессе секретную информацию. Уиннер была названа источником статьи в издании Intercept, где утверждалось, что "русские хакеры" атаковали поставщика программного обеспечения для голосования в США. Россия отрицает какое-либо вмешательство в выборы в США. Обоснование вызовов в суд в открытой части ходатайства не названо.
Уиннер была арестована в сентябре 2017 года, ее ходатайства об освобождении под залог были отклонены.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".