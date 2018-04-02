Эксперт рассказал, для чего нужно сотрудничество между США, Россией и КНР

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сотрудничество России, КНР и США важно для нераспространения ядерного оружия, несмотря на то, что Москва и Пекин названы в национальной стратегии Соединенных Штатов основными соперниками Вашингтона, считает директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США) Ричард Вайц.

США в декабре опубликовали новую стратегию по национальной безопасности. Основное внимание в документе, как и прежде, уделено России, Китаю, КНДР, Ирану и Ближнему Востоку. Президент США Дональд Трамп объявил, что "Россия и Китай стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству", но США "попробуют выстроить великое партнерство" с этими и другими странами.

"Я думаю, что отношения Китая, России и США на самом деле важны (для нераспространения ядерного оружия) … Сейчас в стратегии национальной безопасности США Россия и Китай названы в качестве основных соперников. Но мы должны сотрудничать в тех областях, где мы можем это делать, одним из этих областей является нераспространение ядерного оружия", — сказал Вайц на лекции в МГИМО. По его словам, необходимо также вести контроль над распространением обычного оружия.

Эксперт полагает, что большой вызов для всех стран представляют программы по разработке оружия в Иране и КНДР. При этом Вайц полагает, что их решение будет способствовать "более светлому будущему".

Он также считает, что если удастся решить вопрос с разработкой ядерного оружия в КНДР, то многие другие страны могут также решить получить его. "Чем больше в мире может быть ядерных держав, тем в большей опасности мы", — добавил Вайц.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного испытаний КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие, санкции против Пхеньяна.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.