Замглавы МИД рассказал, когда могут принять глобальный договор по миграции

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глобальный договор по миграции может быть согласован и принят уже осенью, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"В письме, адресованном нам, вы просили поделиться нашими соображениями о том самом глобальном договоре по миграции, который уже, вероятно, осенью может быть согласован и принят", — сказал Панкин, обращаясь к ведущему парламентских слушаний.
По его словам, слишком большая привлекательность России для мигрантов несет не только выгоду. "То есть какая-то фильтрация нам будет необходима", — указал он.
Как указал Панкин, в мире существуют 244 миллиона мигрантов, которые зарабатывают до 3 триллионов долларов. "И где-то 450 миллиардов долларов возвращаются на родину", — отметил замглавы МИД РФ.
Он подчеркнул, что разработка глобального миграционного диалога спровоцирована средиземноморским миграционным кризисом.
По его словам, такого рода меры не будут способствовать усилению национальной безопасности России, а также не помогут обеспечению нормального характера отношений России с мигрантами.