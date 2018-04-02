Нигерия начнет расследование деятельности Cambridge Analytica, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Власти Нигерии планируют начать расследование в отношении британской аналитической компании Cambridge Analytica, которая, по данным СМИ, могла вмешиваться в предвыборные компании по всему миру, пишет нигерийской газета Vanguard.

Как отмечает издание, следователям предстоит выяснить, оказывала ли Cambridge Analytica влияние на выборы в Нигерии в 2007 и 2015 годах, сотрудничая с Народной демократической партией, которая в то время была правящей. По информации газеты, в отношении компании может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Трампом британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Позже телеканал Channel 4 со ссылкой на собственное расследование заявил, что Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру. Телеканал отмечает, что представители компании и ее партнера Strategic Communications Laboratories (SCL) "хвастались" о своем "участии" в более чем 200 предвыборных кампаниях, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине.

Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica. На фоне скандала деятельность Facebook также решили проверить регуляторы в Израиле, Канаде и комитет британского парламента.

На прошлой неделе глава Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica и признал, что "не должен был доверять" фирме. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены "несколько ошибок", приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.