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Юрист: ответ США по делу Ярошенко дан "под копирку"

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Состояние здоровья летчика Ярошенко (105)
17:0202.04.2018
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне. Архивное фотоБелый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сконцентрирована на внешней политике, поэтому не обращает большого внимания на ситуацию вокруг осужденного в США россиянина Константина Ярошенко, считает адвокат Игорь Трунов.

Акция в защиту Константина Ярошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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ОП попросит международные организации проверить содержание Ярошенко в США

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова получила ответ из США на свое обращение по поводу осужденного россиянина Константина Ярошенко. По её словам, американский лидер Дональд Трамп не нашел оснований для помилования. В письме из Белого дома от имени президента США говорится, что расследование велось с соблюдением демократических правил и Ярошенко осужден законно и обоснованно.

По словам Игоря Трунова, администрация Трампа, в отличие от команды Барака Обамы, сосредоточена исключительно на внутренней политике, а инициативы предыдущего президента, в том числе и касающиеся прав человека, не получают должного развития.

Он отметил, что ответ Белого дома сделан "навскидку, не изучая проблему должным образом". "Это дежурный ответ, подобными грешат и российские правоохранительных органы, это ответ под копирку", — заявил адвокат.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Трамп не нашел оснований для помилования Ярошенко

Трунов напомнил, что проблема досталась Трампу "по наследству" от Барака Обамы, но тот, в отличие от нынешнего лидера США, брал на себя обязательства закрыть эту "черную дыру" и отрегулировать законодательство в сфере взаимодействия с властями других стран, чьи граждане были задержаны американскими спецслужбами и правоохранительными органами.

"Как можно судить в США иностранного гражданина, который никогда не был в Америке и не совершал против этой страны или её граждан преступлений?" — сказал адвокат, добавив, что в этой ситуации уместна параллель с тюрьмой в Гуантанамо, где власти США удерживают людей со всего мира без предъявления им обвинений.

По мнению Трунова, родственникам Ярошенко нужно обратиться в суд по правам человека при ООН, но для этого необходимо заручиться поддержкой российских властей.

Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
© Фото : предоставлено адвокатом Константина Ярошенко
Россия обеспокоена сообщениями об издевательствах над Ярошенко в США

В 2011 году Константин Ярошенко получил в США 20 лет тюрьмы общего режима. Его обвинили в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянина доставили из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. Осужденный не стал подавать апелляцию в Верховный суд страны.

Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.

В мае прошлого года Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать осужденного. Кроме того, россиянин сам направил письмо американскому президенту с просьбой о возвращении на родину.

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