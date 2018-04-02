Глава МИД: Сербии невыгодно следовать политике Запада в отношении России

БЕЛГРАД, 2 апр – РИА Новости. Интересы Сербии требуют, чтобы она, вопреки внешнему давлению, не присоединялась к мерам Запада в отношении российских дипломатов, заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ивица Дачич.

На вопрос журналистов, оказывала ли Великобритания давление на Белград с требованием определиться по отношению к Москве и выслать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля, сербский министр ответил в эфире телеканала Pink.

"Их только это и интересовало, другие вещи их не интересуют. Также и мы должны соблюдать свои интересы, хорошо (все — ред.) оценить и взвесить и точно, что Сербия не будет высылать российских дипломатов", — заявил Дачич.

Глава МИД добавил, что ранее слышал от "умных людей" мнение, что "международное сообщество должно сказать, насколько Сербия должна стать малой, чтобы не быть великой".

Президент страны Александр Вучич в ходе состоявшегося в конце марта телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что Сербия не намерена высылать российских дипломатов, как это сделали другие страны в регионе.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.