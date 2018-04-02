Премьер Литвы собирается обучить литовскому языку русскоязычный Висагинас

ВИЛЬНЮС, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пообещал создать бесплатные курсы литовского языка в русскоязычном городе энергетиков Висагинасе, где находится прекратившая свою работу Игналинская АЭС, сообщает Sputnik Литва.
Строительство Висагинаса началось в 1975 году, он исполнял функции города-спутника Игналинской атомной электростанции. Сюда съехались строители и специалисты по атомной энергетике со всего Советского Союза.
Сейчас Висагинас является единственным в Литве городом, где большинство жителей составляют русские и русскоязычные.
Прекращение работы Игналинской АЭС было одним из условий вхождения Литвы в ЕС.
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