Медведчук рассказал о рисках расторжения договора о дружбе России и Украины

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Отказ Украины от договора о дружбе с РФ лишит Киев возможности диалога с Москвой, считает представитель Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

Ранее замглавы украинского МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что договор о дружбе России с Украиной необходимо разорвать, но с учетом внешнеполитической ситуации нужно заключить договор в другом формате. При этом первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявляла, что Киев не намерен денонсировать договор о дружбе с РФ, отметив, что Украина "наоборот намерена требовать от России выполнять положения этого документа".

"Отказаться от договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ предлагают в украинском МИД. От программы экономического сотрудничества с крупнейшим торговым партнером уже отказались ― теперь в планах Киева лишить Украину возможности диалога с Россией. Что дальше ― разрыв дипотношений и визовый режим с РФ?" — написал Медведчук на своей странице в Facebook в понедельник.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Договор был подписан на десятилетний срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.