Госдума рассмотрит заявление по школьной реформе в Латвии во вторник

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит заявление о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественникам Константин Затулин.
"Завтра", — заявил Затулин, отвечая на соответствующий вопрос.
Комитет ГД ранее представил проект заявления Госдумы, в котором заявил о недопустимости нарушения права национальных меньшинств в Латвии обучаться на родных языках, в том числе на русском.
Сейм Латвии 22 марта принял решение о переводе школ национальных меньшинств полностью на латышский язык обучения. Теперь закон предстоит одобрить президенту, глава государства может вернуть его на доработку.