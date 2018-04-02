Госдума рассмотрит заявление по школьной реформе в Латвии во вторник

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит заявление о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественникам Константин Затулин.

"Завтра", — заявил Затулин, отвечая на соответствующий вопрос.

Комитет ГД ранее представил проект заявления Госдумы, в котором заявил о недопустимости нарушения права национальных меньшинств в Латвии обучаться на родных языках, в том числе на русском.

По мнению депутатов, действия латвийских властей, нарушающие права и свободы русскоязычных граждан в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской республики, предусмотренных федеральным законом "О специальных экономических мерах".

Сейм Латвии 22 марта принял решение о переводе школ национальных меньшинств полностью на латышский язык обучения. Теперь закон предстоит одобрить президенту, глава государства может вернуть его на доработку.