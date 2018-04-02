В Вашингтоне более 50 туристов доставлены в больницу с пищевым отравлением

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Почти 50 подростков-туристов доставили в больницу в центре Вашингтона с пищевым отравлением, сообщил департамент пожарной службы и неотложной медицинской помощи округа Колумбия.

"Ситуация с больными в отеле Harrington: в итоге были госпитализированы 48 подростков и трое взрослых. У некоторых из них не было симптомов болезни, но их направили в больницу в профилактических целях", — сообщило ведомство в Twitter.

Газета New York Daily News сообщает, что некоторые больные почувствовали первые симптомы отравления еще в Нью-Йорке, откуда группа прибыла в столицу США. В Вашингтоне туристы разместились в отеле Harrington, который находится в пяти кварталах от Белого дома.

Представитель пожарных и скорой помощи Вито Маджиоло сообщил, что туристы, предположительно, прибыли в США из Лондона, отмечает издание.