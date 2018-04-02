Толстой: ГД будет отстаивать свою позицию по школам нацменьшинств в Латвии

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Госдума РФ продолжит жёстко отстаивать свою позицию о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках нацменьшинств, заявил в понедельник вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

"Вы знаете, что недавно латвийским правительством была принята программа поэтапной ликвидации фактически образования на русском языке, которая затрагивает интересы большой диаспоры русских людей, проживающих на территории Латвии. Депутаты Государственной Думы на всех международных площадках неоднократно заявляли своё негативное отношение к подобного рода решениям, которые принимаются без обсуждения, в том числе и на международном уровне, и нарушают все действующие в этом отношении нормы и правила, которые есть на международной арене, в частности, права национальных меньшинств на возможность обучения на родном языке", — сказал журналистам Толстой.

"Мы и дальше будем эту позицию жёстко отстаивать. Надеюсь, что голос парламента России не будет единственным и будет услышан, если не властями Латвии, то властями Европейского Союза", — подчеркнул он.

Сейм Латвии 22 марта принял решение о переводе школ национальных меньшинств полностью на латышский язык обучения. Теперь закон предстоит одобрить президенту, глава государства может вернуть его на доработку.

Комитет ГД ранее представил проект заявления Госдумы, в котором заявил о недопустимости нарушения права национальных меньшинств в Латвии обучаться на родных языках, в том числе на русском. По мнению депутатов, действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской республики, предусмотренных федеральным законом "О специальных экономических мерах".