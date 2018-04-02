Толстой: ГД будет отстаивать свою позицию по школам нацменьшинств в Латвии

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Госдума РФ продолжит жёстко отстаивать свою позицию о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках нацменьшинств, заявил в понедельник вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.
"Мы и дальше будем эту позицию жёстко отстаивать. Надеюсь, что голос парламента России не будет единственным и будет услышан, если не властями Латвии, то властями Европейского Союза", — подчеркнул он.
Комитет ГД ранее представил проект заявления Госдумы, в котором заявил о недопустимости нарушения права национальных меньшинств в Латвии обучаться на родных языках, в том числе на русском. По мнению депутатов, действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской республики, предусмотренных федеральным законом "О специальных экономических мерах".