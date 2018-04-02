Йеменские мятежники обвинили коалицию в нанесении авиаударов по беженцам

Ребенок в разрушенных после авиаудара зданиях в городе Таиз, Йемен. Архивное фото

Ребенок в разрушенных после авиаудара зданиях в городе Таиз, Йемен. Архивное фото

ДОХА, 2 апр — РИА Новости. Самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в понедельник нанесли несколько авиаударов по лагерям беженцев в районе Эль-Хали в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена, сообщил источник Йеменскому агентству новостей Saba, которое контролируют захватившие власть мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситов).

По информации агентства, в результате бомбежки имеются жертвы.

Как сообщило в свою очередь новостное агентство Франс Пресс, жертвами авиаудара арабской коалиции стали не менее 16 человек.

Арабская коалиция пока не прокомментировала новость о гибели гражданских лиц в результате авиаудара на западе Йемена.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.