При ударе афганских ВВС по школе в провинции Кундуз погибли десятки человек

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. ВВС Афганистана нанесли удар по медресе в провинции Кундуз на севере страны, десятки человек погибли, сообщает телеканал Tolo News.

Медресе расположено в районе Дашт-э-Арчи, который находится под контролем радикального движения "Талибан"*. По информации военных, в момент удара в школе находились около 200 человек, среди них один из высокопоставленных представителей "Талибана"*.

Как сообщили местные власти, общее число погибших и пострадавших составило 25 человек. Однако, по данным очевидцев, жертв в результате авиаудара значительно больше.

*Запрещенная в России террористическая организация