В Латвии намерены продолжить акции против закона "Об образовании"

РИГА, 2 апр – РИА Новости. Защитники русских школ Латвии назвали "трусливым поступком" заявление президента страны Раймонда Вейониса о вступлении в силу закона о переводе русских школ на латышский язык обучения, заявили о намерении продолжить акции протеста.

Вейонис в понедельник утром, в день, когда в Латвии был выходной после Пасхи, заявил о вступлении в силу закона о переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения.

"Раймонд поступил как трус, предавший свои демократические идеалы и человеколюбие. Он подчинился диктату политических хулиганов — радикальных националистов. И хуже, чем преступление — это ошибка. Почувствовав его страх, они (националисты — ред.) и дальше будут вытирать ноги и о демократические ценности и о институт Президента Латвии как таковой", — заявил РИА Новости депутат Европарламента от Латвии, со-перседатель партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов.

Один из активистов Штаба защиты русских школ, экс-депутат Сейма Владимир Бузаев в Facebook призвал всех к акциям протеста.

"С самолетной скоростью Вейонис провозгласил закон прямо у трапа самолета, и отправился в Вашингтон отчитываться о выполненном задании. Какое то дежавю в моей длинной жизни. Нам предстоит снова, как и 15 лет назад, продемонстрировать, что мы не твари дрожащие, а право имеем. Давайте попробуем…", — написал Бузаев.

Общественный активист и защитник русских школ Владимир Линдерман считает, что Россия могла бы отреагировать на решение президента Латвии, введя персональные санкции против спонсоров политических партий.

"Решение президента ни для кого не стало сюрпризом. По вопросу ликвидации образования на русском языке существует полный консенсус всех партий правящей коалиции, поэтому другого решения президента и быть не могло. Для тех, кто продолжает борьбу за русские школы, остается только один путь: наращивать численность митингов и шествий, и в перспективе переходить к акциям гражданского неповиновения. Других вариантов не просматривается", — сказал Линдерман РИА Новости.

Он считает, что "вероятность того, что русские Латвии получат поддержку от начальства ЕС, ничтожно мала".

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

Как подчеркнул Вейонис, учеба в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всех школьников получить качественное образование и устроить свою жизнь в Латвии, чтобы получать в этой стране высшее образование и работать. По словам президента, "это создаст более сплоченное общество и усилит страну".

Вейонис также отметил, что у детей все еще будет возможность изучать на родном языке предметы, связанные с идентичностью и культурой национальных меньшинств. Кроме того, значительная часть предметов в основной и начальной школе будет преподаваться на родном языке.