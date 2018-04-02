РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Латвии намерены продолжить акции против закона "Об образовании"

15:1202.04.2018
06162
© РИА Новости / Сергей МелконовПерейти в фотобанкМитинг в Риге против реформы образования. Архивное фотоМитинг в Риге против реформы образования. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк

РИГА, 2 апр – РИА Новости. Защитники русских школ Латвии назвали "трусливым поступком" заявление президента страны Раймонда Вейониса о вступлении в силу закона о переводе русских школ на латышский язык обучения, заявили о намерении продолжить акции протеста.

Машина полиции на улице Старой Риги. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Это провокация: Латвия пожалуется на российские ракеты в НАТО и ОБСЕ

Вейонис в понедельник утром, в день, когда в Латвии был выходной после Пасхи, заявил о вступлении в силу закона о переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения.

"Раймонд поступил как трус, предавший свои демократические идеалы и человеколюбие. Он подчинился диктату политических хулиганов — радикальных националистов. И хуже, чем преступление — это ошибка. Почувствовав его страх, они (националисты — ред.) и дальше будут вытирать ноги и о демократические ценности и о институт Президента Латвии как таковой", — заявил РИА Новости депутат Европарламента от Латвии, со-перседатель партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов.

Один из активистов Штаба защиты русских школ, экс-депутат Сейма Владимир Бузаев в Facebook призвал всех к акциям протеста.

Здание МИД России. Архивное фото
© РИА Новости
Россия высылает одного латвийского дипломата

"С самолетной скоростью Вейонис провозгласил закон прямо у трапа самолета, и отправился в Вашингтон отчитываться о выполненном задании. Какое то дежавю в моей длинной жизни. Нам предстоит снова, как и 15 лет назад, продемонстрировать, что мы не твари дрожащие, а право имеем. Давайте попробуем…", — написал Бузаев.

Общественный активист и защитник русских школ Владимир Линдерман считает, что Россия могла бы отреагировать на решение президента Латвии, введя персональные санкции против спонсоров политических партий.

"Решение президента ни для кого не стало сюрпризом. По вопросу ликвидации образования на русском языке существует полный консенсус всех партий правящей коалиции, поэтому другого решения президента и быть не могло. Для тех, кто продолжает борьбу за русские школы, остается только один путь: наращивать численность митингов и шествий, и в перспективе переходить к акциям гражданского неповиновения. Других вариантов не просматривается", — сказал Линдерман РИА Новости.

Он считает, что "вероятность того, что русские Латвии получат поддержку от начальства ЕС, ничтожно мала".

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

Как подчеркнул Вейонис, учеба в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всех школьников получить качественное образование и устроить свою жизнь в Латвии, чтобы получать в этой стране высшее образование и работать. По словам президента, "это создаст более сплоченное общество и усилит страну".

Вейонис также отметил, что у детей все еще будет возможность изучать на родном языке предметы, связанные с идентичностью и культурой национальных меньшинств. Кроме того, значительная часть предметов в основной и начальной школе будет преподаваться на родном языке.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена