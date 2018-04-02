МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Версия о том, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили с помощью гречки, "рассчитана на идиотов", заявил сенатор Алексей Пушков.

"Боевое химическое ОВ (отравляющее вещество. — Прим. ред.) — то в ресторане, то на дверях, то в чемодане, то в гречневой каше! Множатся бредовые версии", — написал он в Twitter.

Ранее британский таблоид The Sun со ссылкой на источники сообщил, что вещество А234 могло находиться в гречневой крупе, которую Юлия Скрипаль попросила купить свою знакомую. Она уже допрошена правоохранителями.

Четвертого марта в Солсбери нашли отравленными двойного шпиона, экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британская сторона утверждает, что к инциденту причастна Россия, не приводя доказательств. Москва эти обвинения категорически отрицает.