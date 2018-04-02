В Праге провалилась крыша противоатомного убежища, о котором никто не знал

ПРАГА, 2 апр – РИА Новости. Яма глубиной около 3 метров и размером 4х5 метров образовалась в ночь на понедельник в районе Черный мост на восточной окраине Праги, как выяснилось — на месте крыши забытого всеми противоатомного убежища, построенного 50-60 лет назад, сообщил журналистам представитель службы пожарной охраны Мартин Кавка.

"Свежую глубокую яму на огороженной территории местной школы заметил мужчина, выведший утром на прогулку своего пса, он и позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили провалившуюся на глубину около 3 метров крышу какого-то помещения. Позднее выяснилось, что это построенное в 1950-е или 1960-е годы противоатомное убежище, о котором ныне никто и не догадывался", — сказал Кавка.

К счастью, обвал конструкции произошел в день празднования католической Пасхи, когда в школе никого не было, добавил представитель службы пожарной охраны. Полиция оградила яму защитными конструкциями. Районные власти пообещали в ближайшие дни рассмотреть ситуацию с развалившимся сооружением.

По словам Кавки, практически все построенные более полувека назад противоатомные убежища в республике пришли в негодность, и об их возможном использовании для защиты населения речь давно уже не идет.