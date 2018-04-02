Турецкий суд решил арестовать Гюлена по делу об убийстве Андрея Карлова

АНКАРА, 2 апр — РИА Новости. Турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года, сообщает телеканал Haberturk в понедельник.

Телеканал ссылается на решение суда, который пришел к выводу, что Гюлен дал приказ об убийстве Карлова.

Всего по делу об убийстве российского посла арестовано семь человек, трое их которых бывшие полицейские. Также среди них глава издательской группы Guru Medya, бывший сотрудник Управления информационно-коммуникационных технологий Турции и организатор фотовыставки, на которой погиб дипломат.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности. Карлову посмертно присвоено звание Героя России.

Анкара также обвиняет Гюлена в организации попытки госпереворота в июле 2016 года, однако проповедник эти обвинения отвергает. Ранее турецкие суды неоднократно выдавали ордеры на его арест, а Минюст Турции обращался в США с запросом о его экстрадиции.

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