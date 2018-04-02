КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Киев готов обменяться с Москвой заключенными, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"Украинская сторона готова передать тех двадцать россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушения украинского законодательства и участие в войне, для того, чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других наших пленных", — сказала Геращенко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина"

О готовности обменять осужденных россиян ранее говорил президент страны Петр Порошенко. Он заявил, что поручил возобновить переговоры по обмену Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха и Николая Карпюка.

В Кремле, комментируя эту инициативу, напомнили, что отбывающие наказание украинцы осуждены по российским законам и не могут считаться пленными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.

Сенцова суд приговорил к двадцати годам колонии за организацию терактов в Крыму. Его сообщник Александр Кольченко получил десять лет, еще два фигуранта дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев — по семь лет заключения.

Карпюк и Клых — члены националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* (УНА-УНСО*). В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил их к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.