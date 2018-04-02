КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Киев готов обменяться с Москвой заключенными, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
О готовности обменять осужденных россиян ранее говорил президент страны Петр Порошенко. Он заявил, что поручил возобновить переговоры по обмену Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха и Николая Карпюка.
В Кремле, комментируя эту инициативу, напомнили, что отбывающие наказание украинцы осуждены по российским законам и не могут считаться пленными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.
Карпюк и Клых — члены националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* (УНА-УНСО*). В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил их к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.