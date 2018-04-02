СМИ: в Австралии обнаружили автомобиль со взрывчаткой на парковке ТЦ

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Полиция Австралии обезвредила самодельное взрывное устройство, находившееся в автомобиле на парковке одного из торговых центров австралийского штата Квинсленд, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что сотрудники администрации города Ипсуича обнаружили подозрительную активность рядом с автомобилем, просматривая записи системы видеонаблюдения. Они сообщили об этом в полицию.

На место происшествия прибыли полиция и команда саперов, которые обнаружили и обезвредили бомбу. Полицейские задержали мужчину и женщину, находившихся рядом с автомобилем, позднее им были предъявлены обвинения, в том числе в несанкционированном изготовлении взрывного устройства и хранении опасных веществ.

Как сообщили в полиции, на момент, когда злоумышленники припарковали машину рядом с ТЦ, он был закрыт, на парковке не было других машин. "Я не знаю, чего они хотели добиться, взорвав его (устройство — ред.) на парковке", — заявил журналистам представитель полиции. В настоящее время проводится расследование.