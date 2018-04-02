Украинские журналисты раскрыли позиции ВСУ в Донбассе

Стоп-кадр из репортажа телеканала 2+2 с места боевых действий в Донбассе

Стоп-кадр из репортажа телеканала 2+2 с места боевых действий в Донбассе

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украинский телеканал "2+2" в репортаже с места боевых действий в Донбассе раскрыл позиции ВСУ.

На запись передачи на YouTube обратили внимание участники боевых действий. Так, пользователь Facebook Вадим Бойко отметил, что в кадрах, снятых украинскими тележурналистами, "прекрасно все".

"И съемочная группа проводит съемку, показывая огневую позицию во всей красе, главное, что дядя в балаклаве, чтобы никто не догадался. И сама позиция обустроена по всем правилам. Ну, так, чтобы без вариантов геройски на ней погибнуть", — написал он.

Скриншот поста Бойко, который позднее был удален, разместил в Twitter волонтер Роман Доник, рассказав о том, что недавно именно на этой позиции произошла перестрелка. По его словам, из установленного в окопе крупнокалиберного пулемета пытались попасть в БМП ополченцев с дистанции почти в 2,5 километра.

"Не попали. Зато наводчик БМП второй очередью в ответ попал", — написал Доник.

Волонтер уточнил, что боец ВСУ был ранен, но остался жив.