Моряков "Норда" вынуждают признать себя украинцами, сообщили адвокаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Защита моряков с задержанного украинскими пограничниками керченского рыболовецкого судна "Норд" считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины, сообщил представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 мая.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа, все они граждане РФ. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд в пятницу арестовал судно "Норд".

"Со слов адвокатов, очень недружелюбные и провокационные действия погранслужбы Украины. Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе все равно, как они питаются, какое состояние корабля. Были вызовы скорой, но та оказала минимальную помощь, отказавшись предоставить платные услуги", — сообщили в компании.

Консул РФ до сих пор не допущен на борт задержанного крымского судна "Норд" из-за продолжающегося установления личности и гражданства членов экипажа. Как сообщил судовладелец, доказательств нахождения на борту судна граждан Российской Федерации нет.

Моряки сейчас находятся в украинском порту Бердянск, покидать судно им запрещено. По словам судовладельца, судно присоединено к береговому электроснабжению, но подключение отказываются оформлять документально, грозя ежедневным отключением. Морякам также отказано в заключении договора об оказании необходимой медицинской помощи.