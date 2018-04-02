Сестра Савченко обратилась за помощью с Трампом

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Сестра депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко Вера обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой обеспечить международный надзор над ситуацией с арестом и уголовным преследованием ее родственницы.

По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. Она объявила голодовку.

"Прошу вас обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией о преследовании моей сестры Надежды Савченко, чтобы исключить нарушение прав человека и притеснения политика за его законные убеждения", — говорится в обращении, опубликованном на странице Веры Савченко в Facebook. Она также призвала Трампа поднять на международном уровне вопрос о преследовании на Украине оппозиционных политиков.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.