Лавров о "деле Скрипаля": британские коллеги слишком заигрались

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Британские коллеги слишком заигрались в "деле Скрипаля", заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Может быть целый ряд причин ("дела Скрипаля"), и отметать их нельзя, серьезные эксперты их не отметают, и серьезные эксперты и руководители правительств целого ряда государств эти вопросы публично задают, и уйти от ответов на эти вопросы, я думаю, уже не получится", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али.

В британском Солсбери 4 марта нашли отравленными экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлия.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Россия категорически отрицает эти обвинения.