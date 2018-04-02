В Раде заявили, что прозападные реформы доведут ВСУ до "паралича"

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Попытки перестроить украинскую армию по западному образцу приведут к катастрофическим последствиям для ВСУ. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу".

По его словам, внесенный в парламент законопроект о создании Объединенного оперативного штаба разработали при участии экспертов НАТО, однако он совершенно не учитывает украинских реалий.

В частности, приказы нового органа будут расходиться с задачами, поставленными Генштабом, который имеет тот же статус подчиненности. В результате такие реформы вызовут путаницу и в конце концов могут "парализовать всю систему военного управления в ВСУ".

"Это приведет к полному хаосу и, боюсь, к срыву операций в отдельных случаях", — заявил депутат.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о национальной безопасности и обороне. Документ, в частности, предполагает создание нового органа военного управления — Объединенного оперативного штаба, функцией которого должен стать контроль над межвидовыми и межведомственными средствами и группировками сил.