Лавров сравнил высылку российских дипломатов с "детскими играми"

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высылку российских дипломатов в связи с делом Скрипаля, заявил, что Москва не хочет уподобляться детским играм, которые ведут страны Запада.

"Как в детстве говорили "кто первый начал, тот должен и остановиться". Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим", — сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

"Ну вот, сокращают возможности для такого диалога путем высылок дипломатов под надуманными предлогами. Как далеко мы зайдем, мы все, я имею в виду, зависит не от нас", — добавил глава МИД РФ, говоря о дипломатических войнах России с Западом.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В понедельник, 26 марта, власти США из солидарности с Великобританией потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле и предписали покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле до 25 апреля. Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.