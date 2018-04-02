Лавров обвинил Британию и ее союзников во лжи по "делу Скрипаля"

Британские военные в городе Гиллингем во время расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

Британские военные в городе Гиллингем во время расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Великобритания, США и другие страны, слепо следующие за ними, отбросили все приличия, прибегают к откровенной лжи, заявил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров.

"Сейчас, по-моему, наши западные партнеры — я имею в виду, прежде всего, Великобританию, Соединенные Штаты и несколько стран, которые слепо за ними следуют, — все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации", — сказал министр.

Он также отметил, что Россия отвечает на недружественные акции Запада "спокойно и хладнокровно" и продолжит настаивать на том, что "любые утверждения необходимо обосновывать фактами".

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Британии бездоказательно утверждают, что экс-агента отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР химоружия с таким наименованием не существовало, а для обозначения токсинов использовали цифры.

В качестве "ответного шага" более 20 западных стран объявили о высылке российских дипломатов. Еще несколько европейских столиц вызвали послов для консультаций. В совокупности диппредставительства покинут более 150 сотрудников МИД.

Россия "зеркально" ответила на недружественную акцию Запада и объявила персонами нон грата аналогичное количество иностранных дипломатов. Кроме того, МИД отозвал разрешение на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге.