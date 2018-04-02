Прага проигнорировала запрос о выдаче Никулина, заявили в МИД

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Чешская сторона проигнорировала официальный запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче россиянина Евгения Никулина, которого в итоге выдали США, сообщило министерство иностранных дел РФ.

Ранее стало известно, что обвиняемый в России и США в хакерстве россиянин Евгений Никулин в конце марта был отправлен из Чехии в США. Согласно данным американских СМИ, россиянин уже прибыл в США и содержится в тюрьме. Также он официально заявил о своей невиновности.

"Был проигнорирован официальный запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Евгения Никулина в Россию. Остались без должного внимания наши неоднократные призывы учитывать, что в условиях развернутой в США антироссийской истерии наш гражданин не может рассчитывать в этой стране на беспристрастный и справедливый суд", — говорится в сообщении министерства.