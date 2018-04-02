МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Каждый недружественный шаг по отношению к РФ анализируется в Москве тщательнейшим образом, возможное закрытие торгпредства РФ в Великобритании без внимания не останется, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что британское правительство рассмотрит вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне в связи с делом Скрипалей.

"В Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении Российской Федерации, и каждый этот недружественный шаг находит в последствии ответ, который формулируется соответствующим образом. Поэтому давайте не будем забегать вперед. Без внимания никто такие шаги в Москве не оставляет", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, последует ли реакция России в ответ на закрытие торгпредства.