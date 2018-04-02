ЦИК Белоруссии назвал открытым вопрос об изменении Конституции

МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Вопрос о возможном внесении поправок в конституцию Белоруссии остается открытым, сообщила в понедельник председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна со временем придет к обсуждению вопроса о внесении поправок в конституцию. В этой связи он заявил о необходимости проанализировать Основной закон и подготовить соответствующие предложения. При этом Лукашенко подчеркнул, что является сторонником только всенародного референдума по вопросу изменений конституции.

"Никакой вероятности или невероятности (что в республике будет проводиться референдум по внесению поправок в конституцию — ред.) нет. Этот вопрос открыт, и на этот вопрос может ответить только инициатор данного решения", — сказала Ермошина журналистам.

По словам главы ЦИК, если будет принято решение о проведении референдума, это политическое мероприятие будет подготовлено "очень быстро" — приблизительно за 60-70 дней.

Она добавила, что если референдум в стране будет проводиться вне рамок президентской или парламентской избирательных кампаний, его подготовят за счет внебюджетных средств, потому что "средства бюджета на это отсутствуют". "У нас есть такая практика – в 1996 году конституционный референдум проходил за счет внебюджетных средств", — напомнила глава ЦИК.

Ермошина также уточнила, что средства в таком случае собирают предприятия. Кроме того, при Центральной комиссии "размораживается" ранее созданный счет для перечисления внебюджетных средств, куда юридические лица и граждане вправе перечислять деньги.