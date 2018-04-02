Трамп не нашел оснований для помилования Ярошенко

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова получила ответ из США на свое обращение по поводу осужденного россиянина Константина Ярошенко.

Американский лидер не нашел оснований для помилования.

"К сожалению, я получила ответ от заместителя секретаря от имени президента Соединенных Штатов Трампа, в котором он сообщает, что расследование велось с соблюдением демократических правил и Ярошенко осужден законно и обоснованно", — сообщила Москалькова РИА Новости.

В 2011 году Константин Ярошенко получил в США 20 лет тюрьмы общего режима. Его обвинили в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянина доставили из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. Осужденный не стал подавать апелляцию в Верховный суд США.

Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.

В мае прошлого года Москалькова обратилась к Трампу с просьбой помиловать осужденного. Кроме того, россиянин сам направил письмо Трампу с просьбой о возвращении в Россию.