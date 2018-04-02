Израильский министр заявил, что ООН превратилась в "МИД ХАМАС"

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Израильский министр по общественной безопасности Гилад Эрдан заявил, что Израилю не нужно сотрудничать с ООН, потому что эта международная организация превратилась в "министерство иностранных дел террористической организации ХАМАС", а Израиль сам в состоянии провести расследование инцидентов на границе с сектором Газа.

В минувшую пятницу вдоль границы сектора Газа и Израиля началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста. По последним данным, в результате столкновений с израильской армией погибло не менее 16 человек. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал расследовать события в Газе, в том числе гибель людей при столкновениях.

"Нет ни одной причины сотрудничать с ООН. ООН — это вражеская структура… ООН превратилась в министерство иностранных дел террористической организации ХАМАС", — заявил Эрдан в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ", отвечая на вопрос, стоит ли Израилю сотрудничать с ООН в случае, если эта организация будет расследовать произошедшее на границе с Газой.

Израильский министр добавил, что даже если и произошли какие-то "нарушения", то у Израиля есть "свои независимые органы расследования, которые умеют вести следствие самостоятельно".