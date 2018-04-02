Вице-премьер Таиланда заявил, что одолжил дорогие часы у друга-миллиардера

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Вице-премьер и министр обороны Таиланда генерал Правит Вонгсуван заявил, что одалживал дорогие наручные часы, из-за которых он подозревается в нарушении антикоррупционного законодательства, у друга-миллиардера, сообщает издание Bangkok Post.

По данным издания, ранее национальная антикоррупционная комиссия страны (NACC) начала проверку обвинений против Вонгсувана, согласно которым политик не задекларировал свое имущество, несмотря на требования закона. Речь идет о 22 часах и бриллиантовом кольце, общая стоимость которых составляет около 39,5 миллиона таиландских бат (около 1,2 миллиона долларов).

Генерал заявил, что брал часы на время у своего друга-миллиардера Паттавата Суксинвонга (Pattawat Suksingwong), который скончался в начале прошлого года.

"Паттават был очень богат. Он одалживал мне часы более 20 лет. Когда одни мне наскучивали, я возвращал их ему, и он давал мне новые", — сказал Вонгсуван. По его словам, в коллекции у миллиардера было более 200 наручных часов. Кроме того, Вонгсуван заявил, что обвинения против него связаны с заговором оппозиции с целью навредить премьер-министру страны генералу Праюту Чан-Оча.