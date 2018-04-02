Вице-премьер Таиланда заявил, что одолжил дорогие часы у друга-миллиардера

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Вице-премьер и министр обороны Таиланда генерал Правит Вонгсуван заявил, что одалживал дорогие наручные часы, из-за которых он подозревается в нарушении антикоррупционного законодательства, у друга-миллиардера, сообщает издание Bangkok Post.
Генерал заявил, что брал часы на время у своего друга-миллиардера Паттавата Суксинвонга (Pattawat Suksingwong), который скончался в начале прошлого года.
"Паттават был очень богат. Он одалживал мне часы более 20 лет. Когда одни мне наскучивали, я возвращал их ему, и он давал мне новые", — сказал Вонгсуван. По его словам, в коллекции у миллиардера было более 200 наручных часов. Кроме того, Вонгсуван заявил, что обвинения против него связаны с заговором оппозиции с целью навредить премьер-министру страны генералу Праюту Чан-Оча.