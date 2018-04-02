В Узбекистане воевавших в Сирии экстремистов осудили на 14 лет тюрьмы

ТАШКЕНТ, 2 апр – РИА Новости. Наманганский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил восьмерых местных жителей за вербовку и участие в боевых действиях на стороне террористических группировок в Сирии, сообщил в понедельник представитель суда.
По его словам, двое из осужденных — Мухаммад Абудурасулов и Мухамадали Шакиров — в 2010 году выехали из Узбекистана в Турцию, где попали под влияние членов международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*. Спустя два года они переправились в тренировочный лагерь в Сирию, где участвовали в боевых действиях на стороне экстремистов, связанных с террористической группировкой "Исламское государство"*.
"В 2016 году Абудурасулов и Шакиров вернулись на родину и создали подпольную ячейку, в которую вовлекли еще шесть человек для вербовки и участия в боевых действиях в Сирии", — добавил представитель суда. По его словам, в ходе оперативно-следственных мероприятий в отношении этой группировки удалось предотвратить выезд за пределы страны 30 граждан Узбекистана для участия в боевых действиях в Сирии.
*Террористическая организация, запрещена в России
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