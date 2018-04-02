В Нигерии погибли 18 человек при нападении боевиков

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Восемнадцать человек погибли, 84 получили ранения в результате нападения боевиков радикальной группировки "Боко Харам" в Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные медицинские службы.

Нападение произошло в ночь на понедельник недалеко от нигерийского города Майдугури на северо-востоке страны. Как говорится в заявлении нигерийской Службы по чрезвычайным ситуациям (SEMA), люди погибли, "пытаясь скрыться от столкновений боевиков и военных".

"На настоящий момент мы извлекли тела 18 погибших в деревнях Баль Шува (Bale Shuwa) и Баль Кура (Bale Kura)", — цитирует агентство заявление службы.

Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка "Боко Харам" выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками "Боко Харам" насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек.