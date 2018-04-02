Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Американский журнал New York Magazine разместил на обложке нового номера президента США Дональда Трампа в образе свиньи.
New cover of @NYMag— Yashar Ali 🐘 (@yashar) 2 апреля 2018 г.
Cover story by @jonathanchait: https://t.co/xFhlgA6M0x pic.twitter.com/3PcXI0Izue
На фотоколлаже, опубликованном в Twitter-аккаунте журналиста издания Яшара Али, американскому лидеру заменили нос на свиное рыло.
Также Али привел ссылку на главную статью номера, в которой политику Трампа подвергли жесткой критике.
Американский президент уже не впервые появляется на обложке журнала в карикатурном образе. Ранее журнал The New Yorker посвятил обложку очередного выпуска высказыванию Дональда Трампа о том, что все мигранты прибывают в США из "грязных дыр". Издание использовало изображение, на котором из большой черной ямы видна голова человека с прической, как у американского президента. Также New Yorker изображал Трампа в виде появляющегося из леса клоуна.