В Латвии запретили обучение на русском языке в средней школе

РИГА, 2 апр — РИА Новости. Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, передает агентство Sputnik Латвия со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы государства.
Как заявил Вейонис, эта мера позволит всем школьникам получить качественное образование и устроить свою жизнь в Латвии. По словам президента, "это создаст более сплоченное общество и усилит страну".
Вейонис отметил, что у детей все еще будет возможность изучать на родном языке предметы, связанные с идентичностью и культурой национальных меньшинств. Кроме того, значительная часть предметов в основной и начальной школе будет преподаваться на родном языке.
Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021-го. Дошкольное обучение будет билингвальным, а в начальной школе с первого по шестой класс будут доступны три модели двуязычного обучения. С седьмого по девятый класс 80 процентов предметов станут преподавать на государственном языке страны, а с десятого по двенадцатый класс обучение будет идти только на латышском языке.
В Латвии живут чуть менее двух миллионов человек, из них около сорока процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.
Депутаты парламентской фракции "Согласие" просили Вейониса не подписывать этот закон, так как поправки противоречат не только конституции Латвии, но и международным документам, например Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, которую Латвия ратифицировала в 2005 году.
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