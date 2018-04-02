В Латвии запретили обучение на русском языке в средней школе

РИГА, 2 апр — РИА Новости. Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, передает агентство Sputnik Латвия со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы государства.

Среднее образование в Латвии теперь можно будет получить только на государственном языке. Соответствующие поправки внесли в закон об образовании.

Как заявил Вейонис, эта мера позволит всем школьникам получить качественное образование и устроить свою жизнь в Латвии. По словам президента, "это создаст более сплоченное общество и усилит страну".

Вейонис отметил, что у детей все еще будет возможность изучать на родном языке предметы, связанные с идентичностью и культурой национальных меньшинств. Кроме того, значительная часть предметов в основной и начальной школе будет преподаваться на родном языке.

Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021-го. Дошкольное обучение будет билингвальным, а в начальной школе с первого по шестой класс будут доступны три модели двуязычного обучения. С седьмого по девятый класс 80 процентов предметов станут преподавать на государственном языке страны, а с десятого по двенадцатый класс обучение будет идти только на латышском языке.

При этом абсолютное большинство школ нацменьшинств — с русским языком обучения, в стране регулярно проходят митинги против их перевода на латышский язык.

В Латвии живут чуть менее двух миллионов человек, из них около сорока процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.

Депутаты парламентской фракции "Согласие" просили Вейониса не подписывать этот закон, так как поправки противоречат не только конституции Латвии, но и международным документам, например Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, которую Латвия ратифицировала в 2005 году.

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