МИД рекомендует россиянам в Тель-Авиве избегать мест скопления людей

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей в Тель-Авиве в Израиле из-за митингов.

"Израиль — в Тель-Авиве проходят митинги левых и правых активистов, посвященные эскалации конфликта на границе сектора Газа. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", — говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, опубликованном в Twitter в понедельник.

В минувшую пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. В ходе столкновений с израильскими военными вдоль границы сектора Газа погибли по меньшей мере 15 палестинцев, около 1,5 тысячи получили ранения. Израильские войска признают применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников многотысячного протеста, объясняя свои действия необходимостью защиты государственной границы и возлагая ответственность за кровопролитие на исламистские власти анклава.