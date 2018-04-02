Авария в Салониках оставила десятки тысяч жителей без воды на пять дней

АФИНЫ, 2 апр — РИА Новости. Крупная авария на водопроводе оставила десятки тысяч жителей северной столицы Греции – города Салоники без воды на пять дней, прокуратура ищет виновных.

Компания по водоснабжению и канализации Салоников EYATH сообщила 27 марта о " серьезной утечке воды в магистральном трубопроводе, который снабжает Салоники водой из источников Арависсос", и прекращении водоснабжения. Трубопровод поставляет в город от 80 тысяч до 90 тысяч кубических метров воды в день. Это треть всех потребностей миллионного города, заявило руководство компании.

Предполагалось, что работы займут сутки. Однако, по сообщению компании, авария оказалось серьезнее, чем предполагалось, потребовалось заменить часть бетонного трубопровода диаметром 1,65 метра, построенного 40 лет назад. Работы были завершены 31 марта, но из-за проблем с очисткой вода в дома стала поступать лишь вечером 1 апреля.

Руководство компании принесло свои извинения жителям города за неудобства. Прокуратура города решила расследовать причины аварии и ход ее устранения, по итогам которого виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности. Прокуратура также выяснит, как содержался водопровод и вся городская инфраструктура водоснабжения в целом.

Хотя компания официально заявила, что водоснабжение восстановлено, местные жители говорят, что проблемы сохранились, а информация поступает противоречивая. "В центре города во многих домах воды нет. В некоторых районах воды до сих пор вообще нет. У нас в доме вода еле капает, течет очень тонкой струйкой", — рассказал РИА Новости в понедельник утром местный житель.

После перебоя с водоснабжением центрального водопровода обнаружились многочисленные местные поломки. "Уже на местах возникли проблемы", — рассказал он. "Лично у нас в доме вода два дня течет тонкой струйкой. Помыть посуду или помыться невозможно, но можно хотя бы постепенно наполнить емкости. У некоторых и этого нет. Ужас!" – сказал собеседник агентства. По его словам, в магазинах скупали все емкости с водой.

Жители города с юмором отнеслись к проблеме, появилось много карикатур. "Жители относятся с юмором, но хорошего мало. Растет и возмущение, в соцсетях критикуют власти города и руководство компании. Все эти проблемы накапливались десятилетиями, не менялись трубы, ничего не делалось с 1970-х годов. Теперь неожиданно все случилось", — сказал он.