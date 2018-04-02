ВСУ обстреляли территорию ЛНР два раза за сутки, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (10)

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В воскресенье ЛНР обвинила украинских силовиков в обстреле медицинского автомобиля, эвакуирующего военнослужащего Народной милиции. В результате обстрела были ранены три человека.

"За прошедшие сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив противотанковые управляемые ракеты и вооружение БМП", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подвергся участок в районе населенного пункта Нижнее Лозовое.

В пятницу, 30 марта, в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 38 раз открывали огонь по их позициям.

В пятницу в Донбассе вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

Как сообщает в понедельник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксированы "38 обстрелов позиций украинских защитников".

"Ни один украинский воин не пострадал", — уточняется в сообщении.